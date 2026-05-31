13 مصابا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 13 شخصا من العاملين في مستشفى في مدينة، صور، جنوبي لبنان، إثر غارة للإحتلال الإسرائيلي.

وذكر بيان صادر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة أن طيران الإحتلال الإسرائيلي شن غارة في محيط مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة 13 من العاملين فيه بجروح وإلحاق أضرار جسيمة به، تضاف إلى أضرار سابقة أصابته جراء غارات من ذات الطيران.

وجدد البيان دعوة المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية الآخذة في التصعيد والتوسع، من دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني والقرارات والأعراف الدولية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية تصعيدا متسارعا، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع نطاقها الجغرافي، ما يثير مخاوف من تفاقم المواجهات وتداعياتها على المدنيين والبنية التحتية في المناطق الجنوبية.