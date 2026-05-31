وزارة الإسكان تطرح 15 مخزنًا بأسعار تنافسية وتقسيط ميسر.. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 15 مخزنًا للبيع بنظام المزايدة العلنية بالمجتمع السكني الجديد بمدينة حلوان، مع إتاحة أنظمة سداد متنوعة تشمل السداد الفوري أو التقسيط.

المخازن المطروحة



وأوضح الجهاز أن المخازن المطروحة تقع بالعمارات الكائنة بالمجاورتين الخامسة والتاسعة، بالبلوكين رقمي (1 و4) بالمجاورة الخامسة، والبلوك رقم (7) بالمجاورة التاسعة، وتتنوع مساحاتها بين 48.53 متر مربع و339.61 متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف الأنشطة التجارية والخدمية.

وأشار الإعلان إلى أن قيمة تأمين دخول المزاد تبلغ 200 ألف جنيه للمخازن الثلاثة الكائنة بالمجاورة التاسعة بلوك (7)، بينما تبلغ 50 ألف جنيه للمخازن الواقعة بالبلوكين الأول والثاني بالمجاورة الخامسة.

قيمة كراسة الشروط



وحدد الجهاز قيمة كراسة الشروط بـ356 جنيهًا، على أن يتم سحبها من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة خلال الفترة من الخميس 4 يونيو 2026 وحتى الأحد 21 يونيو 2026.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الإثنين 22 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.



ودعا الجهاز الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على كراسة الشروط واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل موعد انعقاد المزاد، مؤكدًا أن الطرح يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية بالمجتمع السكني الجديد بحلوان.