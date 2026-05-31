عمليات المقاومة الميدانية تعرقل تقدم القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، وشملت مدينة صور التي لا تزال مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن المدينة تعرضت خلال الأيام الماضية لسلسلة من الغارات المتكررة، فيما طالت الضربات الأخيرة منطقة قريبة من مستشفى حيوي داخل المدينة.

وأضاف سنجاب، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات لم تقتصر على مدينة صور، بل امتدت إلى عدد من بلدات قضاء صور، حيث تعرضت مناطق متعددة لاعتداءات جوية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، كما طالت غارة عنيفة بلدة الكفور، في وقت استهدفت فيه بلدة يحمر الشقيف القريبة من محيط قلعة الشقيف.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية البرية تتواصل بالتزامن مع التصعيد الجوي، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف ورفع العلم الإسرائيلي وعلم لواء جولاني فوقها، منوها بأن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم باتجاه مزيد من التلال الحاكمة في المنطقة، خصوصًا شمال وجنوب نهر الليطاني.

وأكد أن محاولات التقدم الإسرائيلي لم تكن سهلة، إذ واجهت مقاومة وُصفت بالشرسة في أكثر من محور، مع تنفيذ عمليات ميدانية أعلن عنها حزب الله خلال الأيام الماضية ضد القوات المتقدمة، مضيفا أن القوات الإسرائيلية حاولت التوغل عبر زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وأرنون، إضافة إلى استمرار العمليات البرية في بلدة دبّين، دون تحقيق سيطرة كاملة حتى الآن.

