إسرائيل توسع عملياتها في جنوب لبنان.. إخلاءات قسرية وغارات قرب صور

شهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان اليوم /الأحد/ تصعيدًا إسرائيليًا جديدًا تخلله توجيه إنذارات وإخلاءات قسرية لسكان عدد من القرى الواقعة جنوب نهر الزهراني، وسط استمرار الغارات الجوية على البلدات الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي أجرى اتصالات مباشرة بسكان بلدات المروانية والصرفند وأنصارية، حيث طالبهم بإخلاء منازلهم فورًا ؛ ما دفع خلايا الأزمة في تلك القرى إلى التحرك السريع لإجلاء الأهالي إلى مناطق أكثر أمانًا.

وفي السياق نفسه .. تلقى مركز الدفاع المدني اللبناني في البرغلية والخرايب وأنصارية اتصالًا من الجانب الإسرائيلي يطلب إبلاغ السكان بضرورة مغادرة البلدات والتوجه إلى مناطق آمنة شمالًا، بعيدًا عن منطقة جنوب الزهراني، حفاظًا على سلامتهم.

كما أصدرت لجنة إدارة الأزمة في بلدية السكسكية بيانًا دعت فيه المواطنين إلى الابتعاد فورًا عن منازل الأشخاص الذين تلقوا اتصالات تهديد ، وتجنب التجمعات والتنقل غير الضروري.

وميدانيًا .. استهدفت غارة إسرائيلية مبنى بالقرب من مستشفى حيرام عند مفترق معركة في قضاء صور ؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بعدد من المباني المجاورة.

وورد اتصال إلى مركز الدفاع المدني في صور يطلب إبلاغ أهالي بلدة برج الشمالي بضرورة الإخلاء الفوري والتوجه إلى مناطق آمنة، في ظل اتساع رقعة التهديدات والغارات التي تطال قرى وبلدات الجنوب اللبناني.