قبل عودة البنوك للعمل.. تعرف على أعلى شهادة ادخار في بنك مصر 2026

تستعد البنوك العاملة في مصر لاستئناف العمل بداية من غدٍ الاثنين 1 يونيو 2026، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة 6 أيام، بداية من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بالبحث عن أعلى شهادات الادخار والعوائد البنكية المتاحة داخل البنوك المصرية.

وأصبحت شهادات الادخار واحدة من أكثر الوسائل الاستثمارية التي يقبل عليها المصريون خلال الفترة الحالية، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، ما دفع الكثير من العملاء إلى مقارنة العوائد المتاحة واختيار الشهادات الأنسب لاحتياجاتهم سواء للحصول على دخل شهري ثابت أو تحقيق أعلى عائد ممكن على المدى الطويل.

ويطرح بنك مصر باقة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مختلفة تناسب شرائح متعددة من العملاء، وتأتي بعض الشهادات بعوائد مرتفعة جعلتها تتصدر اهتمامات الباحثين عن الاستثمار الآمن.

شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة.. الأعلى عائدًا داخل بنك مصر

تأتي شهادة “ابن مصر” في مقدمة شهادات الادخار الأعلى عائدًا داخل بنك مصر، إذ تمنح عائدًا متناقصًا على مدار 3 سنوات، وفقًا للتالي:

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 16.25%

السنة الثالثة: 12.25%

نوع العائد: متناقص سنويًا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تعد من أبرز الشهادات التي ترتبط بتحركات سعر الفائدة في السوق، حيث يرتبط العائد بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، ما يجعل قيمة العائد قابلة للتغير وفق قرارات السياسة النقدية.

سعر العائد: نحو 19%

دورية الصرف: شهرية

نوع العائد: متغير

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

شهادة القمة.. دخل شهري ثابت

تعتبر شهادة “القمة” من أبرز شهادات الادخار التي تمنح العملاء استقرارًا في الدخل الشهري، خاصة لمن يفضلون العائد الثابت بعيدًا عن تغيرات أسعار الفائدة.

سعر العائد: 17.25% سنويًا

نوع العائد: ثابت

دورية الصرف: شهرية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

وتواصل البنوك المصرية استقبال طلبات شراء شهادات الادخار المختلفة مع عودة العمل رسميًا غدًا الاثنين، وسط توقعات باستمرار الإقبال على الشهادات البنكية باعتبارها من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا واستقرارًا.