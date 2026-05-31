مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة

بدأت مصر للطيران، جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وفى هذا السياق ، وجه الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، بتكثيف الجهود وتوفير أعلى مستويات الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام خلال مرحلة العودة، بما يضمن انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق أقصى درجات الراحة للحجاج.

وأكد عادل، أن مصر للطيران سخّرت كافة إمكاناتها التشغيلية والفنية لتنفيذ خطة عودة الحجاج بكفاءة وانتظام، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومطار القاهرة الدولي بما يعكس التزام الناقل الوطني بتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن حتى وصولهم بسلام إلى أرض الوطن.

وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقوم بعثة مصر للطيران برئاسة أمين عفيفي، مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية للمحطات، بتقديم أعلي مستوي من الخدمات اللوجستية اللازمة لعودة ضيوف الرحمن من مطارى جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الي المطارات المصرية.

هذا وتسير مصر للطيران اليوم الأحد 12 رحلة جوية من جدة لنقل ما يقرب من 3000 راكب من حجاج بعثة وزارة الأوقاف والداخلية والسياحة وتضامن القليوبية والاسماعيلية والمؤسسة وقرعة بورسعيد والدقهلية والقليوبية والقاهرة والجيزة وحجاج الترانزيت وحج الأفراد والأجانب وحاملي تأشيرات العمل والإقامة.

كما تسير مصر للطيران 3 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة ورحلة واحدة من المدينة إلى مطار الإسكندرية.