بمناسبة عيد البنديكوستي.. الأنبا أكسيوس يتحدث عن عمل الروح القدس

أذيعت، صباح اليوم، كلمة لنيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

قراءات قداس اليوم

وتناول نيافته من خلال قراءات قداس اليوم، واليوم تحتفل الكنيسة القبطية بعيد حلول الروح القدس (البنديكوستي)، وموضوع إنجيله وهو "مواهب وبركات الروح القدس" في إنجيل يوحنا والأصحاحيْن الخامس عشر والسادس عشر، مشيرًا إلى أن الكتاب المقدس يوصينا بالامتلاء من الروح القدس ونجعله يعمل فينا، وألا نقاومه، "وَلَا تُحْزِنُوا رُوحَ اللهِ الْقُدُّوسَ الَّذِي بِهِ خُتِمْتُمْ لِيَوْمِ الْفِدَاءِ" (أف ٤: ٣٠).