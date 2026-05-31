رغم قرار الخارجية.. ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعيين سفير واشنطن لدى أنقرة، توم باراك، مبعوثا رئاسيا خاصاً إلى العراق وسوريا.

وعبر منصة تروث سوشال، ذكر ترامب إن توم باراك سيواصل مهام منصبه سفيراً لتركيا وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية".

وأوضح أنّ ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو العلاقة معهما، معرباً عن تقديره العميق للعمل الذي أنجزه توم باراك، واستعداده الدائم لخدمة الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق ؛كانت الخارجية الأمريكية أعلنت إنهاء مهمة باراك كمبعوثا خاصا إلى سوريا والعراق مع مواصلته لعب دور قيادي في ملفي سوريا والعراق ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب،

وكان باراك، السفير الأميركي لدى تركيا، قد تولى في مايو 2025 مهمة المبعوث الخاص إلى سوريا، بالتوازي مع تحركات إدارة ترمب لإعادة صياغة مقاربتها تجاه الملف السوري ورفع العقوبات عن دمشق، في ظل الدور المتنامي لتركيا في الملف السوري.