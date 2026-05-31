الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مقتل 46 شخصا وإصابة 74 آخرين خلال انفجار في مبنى بـ ميانمار

محمود نوفل

أفادت وكالة أسوشيتد برس بمقتل 46 شخصا وإصابة 74 آخرين في ميانمار جراء انفجار في مبنى يُشتبه في تخزين متفجرات فيه.

وفي وقت سابق، اتهمت جماعة مسلحة من أقلية عرقية في ميانمار،  المجلس العسكري، بشن هجوما جويا أسفر عن مقتل 19 طالبا على الأقل، بينهم أطفال، في ولاية راخين غرب البلاد.

ويخوض جيش أراكان قتالا عنيفا مع الجيش الحاكم في ميانمار للسيطرة على ولاية راخين، حيث استولى على مساحات واسعة من الأراضي في العام الماضي.

ويشكل الصراع في راخين أحد عناصر الفوضى الدموية التي اجتاحت ميانمار منذ أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو كي المدنية في انقلاب عام 2021، ما أثار انتفاضة مسلحة واسعة.

ونشرت منظمة "آسيان"، بيانا على تطبيق تيليجرام، قالت فيه إن الهجوم على مدرستين ثانويتين خاصتين في بلدة كياوكتاو، أسفر عن مقتل 19 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما وإصابة 22 آخرين.

وجاء في البيان: "إننا نشعر بالحزن مثل عائلات الضحايا لمقتل الطلاب الأبرياء".

وذكرت وكالة أنباء ميانمار ناو المحلية أن طائرة حربية تابعة للمجلس العسكري أسقطت قنبلتين زنة كل منهما 500 رطل على مدرسة ثانوية بينما كان الطلاب نائمين.

وفي بيان لها، أدانت اليونيسف "الهجوم الوحشي"، الذي قالت إنه "يضيف إلى نمط من العنف بشكل متزايد في ولاية راخين، حيث يدفع الأطفال والأسر الثمن في نهاية المطاف".

