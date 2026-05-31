تلتقيه بمكتبها غدا.. تدخل عاجل من وزيرة الثقافة لحل أزمة المترجم سمير عبدربه

تدخلت الدكتورة چيهان زكي وزيرة الثقافة لحل الأزمة التي يمر بها المترجم الكبير سمير عبدربه وتلتقيه بمكتبها غدا الإثنين.

كان الروائي عمر حاذق قد كشف عن تعرض المترجم الكبير سمير عبدربه لأزمة مالية كبيرة وعدم توافر وظيفة له تساعده على المعيشة وشراء أدويته.

وكتب "حاذق" منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قال فيه : المترجم القدير الأستاذ سمير عبد ربه بيمر من فترة بمحنة شديدة ليها مستويات مختلفة أهمها جانب المعيشة والشغل تواصلت معاه وعرفت إنه بيدوّر على شغل ترجمة والظروف ضاقت بيه جداً.

أستاذ سمير ماكانش لاقي مكان إقامة لكن بنته ساعدته في تدبير شقة إيجار صغيرة مفيش فيها إلا مقومات حياة بسيطة جدا زي كنبة تتفرد سرير وهاتجيب له تلاجة ميني ووابور يعمل عليه قهوة بنته تُشكر إنها بتعمل اللي تقدر عليه لكن الأستاذ سمير قلقان جداً مايقدرش يوفّر مصاريف أدويته مهما تحمّل قسوة المعيشة وتقليل الإنفاق.

الأستاذ سمير مش عايز فلوس من حد طلبه الوحيد إن مؤسسات الدولة تهتم بيه في حدود عملها مثلاً وزارة الثقافة بتدي منح للكُتّاب، والمركز القومي للترجمة كرّمه زي اليومين دول سنة 2023، عن مسيرته الحافلة في الترجمة كمان الأستاذ سمير عضو اتحاد الكتاب من زمان، ومش عارف إيه سبل الدعم الممكنة، اللي ممكن الوزارة أو المركز أو الاتحاد يوفّروها في إطار عملهم.

البوست مش هدفه توجيه أي نقد لأي حد إنما فعلاً مش عدل ولا إنصاف إن مترجم قدير وكاتب قصة مبدع في عمر 76 سنة يكون مش لاقي مكان إقامة ويعاني من قلة الموارد لدرجة الخوف من عدم القدرة على شراء أدويته هاتلاقوا سيرته الذاتية في أول تعليق وأنا استأذنته في نشر نداء عاجل لمؤسساتنا الرسمية إنها تتابع موقفه وتوفر له منحة ترجمة، أو كتاب يترجمه هو أكّد عليّا إنه محتاج شغل يتسند عليه مش عايز دعم مجاني مع إن الإنسان في السن ده يستحق معاش يريّحه من هموم الشغل وإرهاقه.

لو حد يعرف ناشر محتاج خدمات مترجم قدير زي أستاذنا سمير بس يكون قادر يوفر له أجر مناسب يليق بخبرته الطويلة ممكن يبعت له رسالة مباشرة (في أول تعليق رابط حسابه على الفيسبوك) ولو أستاذنا ماشفش الرسالة ممكن يبعت لي وهاتابع الموضوع معاه.

تاني من فضلكم رجاءنا هو دعم أستاذ سمير بإنه يشتغل في مشروع ترجمة أو ياخد منحة من مؤسسة رسمية ورجاءنا إنكم تنشروا الدعوة دي وتحاولوا توصلوها لكل من يهمه الأمر.

وكل سنة وانتو طيبين. ربنا يجعله عيد جميل على كل مكروب.