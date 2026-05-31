قاد تطوير الصاروخ «آرو 3».. نتنياهو يعلن اسم رئيس مجلس الأمن القومي القادم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم ترشيح شموئيل بن عزرا لمنصب رئيس هيئة الأمن القومي ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، أن "بن عزرا يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في حماية أمن الدولة، وقد ترأس مشروع تطوير صاروخ "آرو 3" الاعتراضي، الحائز على جائزة الأمن الإسرائيلية، وفي آخر منصب شغله في جهاز الأمن العام (الشاباك)، عمل لمدة 4 سنوات رئيسًا لقسم العمليات والتكنولوجيا السيبرانية (برتبة تعادل رتبة لواء).

ويملك بن عزرا سنوات طويلة من الخبرة في العمل مع مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وحول العالم، ومن المقرر أن يساعد رئيس الوزراء على تعزيز الأمن والقوة السياسية والاقتصادية لدولة إسرائيل، ودفعها نحو مكانة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا".