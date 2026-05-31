عقب احتلال قلعة الشقيف.. نتنياهو يهدد بمزيد من التوغل في الأراضي اللبنانية

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن الجيش سيواصل توسيع عملياته العسكرية ، واحتلال مزيد من الأراضي في جنوب لبنان ، وتعزيز انتشاره شمال نهر الليطاني، مؤكداً أن تل أبيب ماضية في ما وصفه بإزالة التهديدات الأمنية القادمة من حزب الله.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية عقب إعلان جيش الاحتلال السيطرة على قلعة الشقيف، حيث اعتبر أن إسرائيل تعمل على فرض واقع أمني جديد على الجبهة الشمالية، على غرار ما قامت به في مناطق أخرى.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستواصل توسيع نطاق عملياتها وتعميق وجودها العسكري شمال الليطاني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود الشمالية.

كما زعم نتنياهو، أن قواته تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف حزب الله، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية.