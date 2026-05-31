عودة التيار الكهربائي وانتظام الخدمة بمستشفى أم المصريين بعد عطل مفاجيء

أكد الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إنتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضي بمستشفي أم المصريين ، بعد عطل مفاجيء بمحول الكهرباء المغذي للمستشفي .

وأضاف عبدالغفار ، في تصريح خاص لـ “ صدي البلد ” أن فرق الصيانة عملت فور وقوع العطل علي إصلاحه مع الإعتماد علي المولدات الكهربائية ، مشيراً إلي ان العطل لم يؤثر علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وكافة الخدمات تقدم كما هي .

تواجد وكيل صحة الجيزة بالمستشفي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إن الدكتور إسحاق وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة تواجد في المستشفي فور حدوث العطل ، وذلك ضمن أليات غرفة عمليات الوزارة التي تعمل علي مدار الساعة خلال الإجازات والإحتفالات .