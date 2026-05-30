نائب وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة ويتابع إجراءات استقبال الحجاج والقادمين

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية للحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة جاهزية الفرق الطبية والإجراءات الوقائية المطبقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة لمنظومة الترصد الصحي بالمنافذ.

إجراءات استقبال الحجاج العائدين

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد عمل الحجر الصحي والصالة الموسمية ومبنى الركاب 3، حيث اطمأن على انتظام الخدمات الصحية، وتوافر القوى البشرية المدربة، وكفاية المستلزمات الطبية والأدوية، كما تابع إجراءات استقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة والإجراءات الوقائية المتبعة لضمان سلامتهم.

نائب وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة

وقال المتحدث الرسمي إن نائب الوزير اطلع على الإجراءات المطبقة على الرحلات القادمة من الدول المحتمل تأثرها بمرض الإيبولا، والتي تشمل مناظرة جميع الوافدين، وقياس درجات الحرارة، واستيفاء الاستبيانات الصحية، وتسجيل أرقام الهواتف وعناوين الإقامة لتسهيل المتابعة.

وأكد نائب الوزير استمرار متابعة القادمين من المناطق المتأثرة لمدة 21 يومًا من تاريخ الوصول، من خلال فرق الطب الوقائي بالمحافظات، مع التعامل الفوري مع أي أعراض وفق البروتوكولات المعتمدة، في إطار رفع درجة الاستعداد بجميع المنافذ للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.