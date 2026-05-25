الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة: مصر مستعدة لتقديم الدعم لأوغندا والكونغو للسيطرة على الإيبولا

عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة الوزارية العليا بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمناقشة تطورات الوضع الوبائي لمرض الإيبولا في جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


‎حضر الاجتماع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، والدكتور جان كاسيا مدير عام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، والدكتورة سانيا نيشتار الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات (جافي)، والدكتور محمد علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب وزراء الصحة الأعضاء في اللجنة وممثلي الدول الأفريقية والشركاء الدوليين.

 أهمية التحرك العاجل والتنسيق القاري الموحد


‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية التحرك العاجل والتنسيق القاري الموحد لمواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، مشددًا على أن أفريقيا تمتلك الخبرات والقدرات المؤسسية التي تؤهلها للاستجابة الفعالة للأزمات.

وأشار إلى أن التحدي الحالي يتجاوز الجانب الصحي ليشمل الأمن الصحي والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.


‎وعبر الوزير عن تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا والدول المتضررة، مقدمًا التقدير للعاملين الصحيين وفرق الاستجابة السريعة على جهودهم في حماية الأرواح.

كما أعلن استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والطبي، بما في ذلك توفير معدات الحماية الشخصية، والمساعدات الطبية، وتبادل الخبرات وفق الآليات الأفريقية.


‎وشدد عبدالغفار على ضرورة قيادة أفريقية موحدة للاستجابة، مع الترحيب بالدعم الدولي من الشركاء، موجهًا الشكر للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض على دوره المحوري في التنسيق والاستجابة السريعة.

‎من جانبه، أكد الدكتور تيدروس أدهانوم أن السيطرة على تفشي الإيبولا تتطلب قيادة قوية وتنسيقًا دوليًا فعالًا، مشيرًا إلى توافر الخبرات العالمية لاحتواء الفيروس كما حدث في التفشيات السابقة، مع الاستمرار في تطوير اللقاحات والعلاجات

.
‎بينما استعرض الدكتور جان كاسيا مستجدات الوضع الوبائي، محذرًا من تزايد أعداد الإصابات والوفيات، ومطالبًا بتحرك أفريقي عاجل ومباشر لدعم الدول المتضررة قبل تفاقم الوضع.

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

أفضل ايربودز عزل ضوضاء في مصر

أفضل ايربودز لـ عزل الضوضاء في مصر بـ 1200 جنيه

ثورة تقنية.. سيارات جيب ورام تتحول إلى هواتف ذكية على عجلات

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أهم مواصفات جهاز HP ZBook 8 G2a

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

