توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

يعد القرنفل من أكثر المواد الطبيعية التى تقدم مزايا عديدة للجهاز المناعي وتعمل على تقويته بطرق مختلفة.

ووفقا لموقع DrAxe نكشف لكم أهم فوائد القرنفل للمناعة.

فوائد القرنفل

إضافةً إلى مكافحة الالتهابات والعمل كمضاد للأكسدة، يعمل الأوجينول كمبيد طبيعي للجراثيم بفضل خصائصه المضادة للميكروبات وهذا ما يجعله مشابهاً للثوم النيء ، وهو نوع آخر من البصيلات يحتوي على مركبات معززة للمناعة، مثل الأليسين، التي تكافح نمو البكتيريا.

يحتوي القرنفل أيضاً على مركبات أخرى لها تأثيرات مماثلة وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد القرنفل في منع تكاثر بعض الميكروبات الضارة التي قد تسبب التهابات وأمراض الفم أو الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن براعم القرنفل لها أنشطة محفزة للمناعة يمكن أن تساعد في تعزيز آليات الاستجابة المناعية.

يُستخدم مستخلص القرنفل وزيته أحيانًا في حفظ الأطعمة لقدرتهما على كبح نمو البكتيريا، بما في ذلك الليستيريا، والزائفة الزنجارية، والسالمونيلا، والمكورات العقدية، والمكورات العنقودية ، والتي قد تُساهم في التسمم الغذائي.

يحظى القرنفل بشعبية واسعة في طب الأسنان حول العالم لأنه يحارب أمراض اللثة.