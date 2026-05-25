إسبانيا تعلن قائمتها النهائية المشاركة في كأس العالم 2026

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس العالم 2026، استعدادًا للمشاركة في البطولة التي يتواجد خلالها “لا روخا” ضمن مجموعة تضم السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

وشهدت القائمة استمرار اعتماد المنتخب الإسباني على مزيج من عناصر الخبرة والمواهب الشابة، بقيادة لامين يامال وبيدري وجافي، إلى جانب عدد من الأسماء التي تمثل العمود الفقري للفريق خلال السنوات الأخيرة.

حراسة المرمى: أوناي سيمون – دافيد رايا – خوان جارسيا

خط الدفاع: ماركوس لورينتي – بيدرو بورو – إريك جارسيا – بوبيل – إيمريك لابورت – باو كوبارسي – مارك كوكوريلا – أليخاندرو جريمالدو

خط الوسط: بيدري – فابيان رويز – مارتن زوبيميندي – جافي – رودري – أليكس باينا – ميكيل ميرينو

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – داني أولمو – نيكو ويليامز – ييريمي بينو – فيران توريس – بورخا إيجليسياس – فيكتور مونيوز – لامين يامال.

ويأمل المنتخب الإسباني في تقديم نسخة قوية خلال المونديال المقبل، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق تحت قيادة دي لا فوينتي، إلى جانب التطور الكبير الذي تشهده مجموعة اللاعبين الشباب داخل المنتخب.