قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا تعلن قائمتها النهائية المشاركة في كأس العالم 2026

قائمة إسبانيا
قائمة إسبانيا
إسراء أشرف

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس العالم 2026، استعدادًا للمشاركة في البطولة التي يتواجد خلالها “لا روخا” ضمن مجموعة تضم السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

وشهدت القائمة استمرار اعتماد المنتخب الإسباني على مزيج من عناصر الخبرة والمواهب الشابة، بقيادة لامين يامال وبيدري وجافي، إلى جانب عدد من الأسماء التي تمثل العمود الفقري للفريق خلال السنوات الأخيرة.

حراسة المرمى: أوناي سيمون – دافيد رايا – خوان جارسيا

خط الدفاع: ماركوس لورينتي – بيدرو بورو – إريك جارسيا – بوبيل – إيمريك لابورت – باو كوبارسي – مارك كوكوريلا – أليخاندرو جريمالدو

خط الوسط: بيدري – فابيان رويز – مارتن زوبيميندي – جافي – رودري – أليكس باينا – ميكيل ميرينو

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – داني أولمو – نيكو ويليامز – ييريمي بينو – فيران توريس – بورخا إيجليسياس – فيكتور مونيوز – لامين يامال.

ويأمل المنتخب الإسباني في تقديم نسخة قوية خلال المونديال المقبل، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق تحت قيادة دي لا فوينتي، إلى جانب التطور الكبير الذي تشهده مجموعة اللاعبين الشباب داخل المنتخب.

دي لافوينيتي قائمة إسبانيا قائمة منتخب إسبانيا منتخب إسبانيا كأس عالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مصطفي محمد

محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية العماني ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية العماني ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع الإقليمية

قاليباف وعراقجي

رئيس البرلمان الإيراني وعراقجي يصلان العاصمة القطرية.. ما غرض الزيارة؟

شي جي بينج وشهباز شريف

اجتمع بالزعيم شي.. زيارة مطولة لرئيس وزراء باكستان إلى الصين

بالصور

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد