إحالة دعوى الحجر على نوال الدجوي لمصلحة الطب الشرعي

أصدرت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، حكمها فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات نوال الدجوي، بأحالتها إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان حالتها الصحية.

الفصل في دعوى الحجر على نوال الدجوي

كانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التى من المقرر أن تنظر القضية فى جلسة اليوم.

وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى"، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعى الصلح بين أفراد العائلة.

وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من: أحمد شريف الدجوى وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.