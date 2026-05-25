الكشف عن قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم 2026

أعلن المدرب لويس دي لا فوينتي قائمة المنتخب الإسباني المكونة من 26 لاعباً والتي ستشارك في كأس العالم 2026 التي ستنطلق بداية من الحادي عشر من يونيو القادم وستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

ويعد داني كارفاخال الذي رحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي هو أبرز الغائبين عن قائمة المنتخب الإسباني.

وجاء على رأس قائمة المنتخب الإسباني كل من أوناي سيمون حارس أتليتيك بيلباو ولامين جمال جناح برشلونة ورودريغو لاعب وسط مانشستر سيتي.

ولعل أبرز ما في القائمة هو غياب لاعبي ريال مدريد تماماً عنها وذلك عقب استبعاد كارفاخال والمدافع الشاب دين هاوسن.

وتحوم الشكوك حول مشاركة جمال (18 عاما) في المباريات الأولى من البطولة بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها مع العملاق الكاتالوني، أبعدته عن الملاعب منذ أواخر نيسان/أبريل.

وقال دي لا فوينتي رداً على سؤال حول موعد عودة جمال: "لن نتسرّع في الأمور. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، يجب أن يكون الجميع جاهزين للمباراة الأولى أو الثانية. لن نُخاطر بأي لاعب، لكن إذا كان هناك وقت مناسب للمخاطرة، فهو بالتأكيد في كأس العالم".

وأضاف "هل نشعر بأننا مرشحون للفوز بكأس العالم؟ نعم. لكن ذلك لا يضمن شيئا، فهناك منتخبات أخرى قوية مثل إنجلترا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين… وحتى إذا كنت أفضل من الخصم، في كرة القدم يمكنك أن تخسر أيضاً".

وحلت إسبانيا بطلة أوروبا على رأس المجموعة الثامنة التي ضمت معها أوروغواي والرأس الأخضر والسعودية، علماً أن منتخب لاروخا الإسباني سيستهل مشواره في المونديال القادم بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 حزيران/يونيو في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وجاءت القائمة على النحو التالي

لحراسة المرمى | أوناي سيمون – دافيد رايا – خوان غارثيا

خط الدفاع| مارك كوكوريلا – أليكس غريمالدو – باو كوبارسي – إيميرك لابورتي – مارك بوبيل – ماركوس يورنتي - بيدرو بورو

خط الوسط| بيدري - فابيان رويز - مارتن زوبيميندي – غافي – رودريغو – أليكس باينا - ميكل ميرينو

خط الهجوم| ميكيل أويارزابال – داني أولمو - نيكو ويليامز - يريمي بينو – فيران توريس - بورخا إيغليسياس - فيكتور مونيوز – لامين جمال.