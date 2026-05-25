أستاذ علوم سياسية: المنطقة تترقب هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تمر بمرحلة شديدة التعقيد وسط غياب الثقة وتضارب التصريحات السياسية.

وقال حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن أي تفاهم محتمل، سيعتمد على ملفات حساسة، أبرزها “العقوبات، والبرنامج النووي، وأمن مضيق هرمز”، مع استمرار اعتراض إسرائيل على أي اتفاق لا يحد من القدرات النووية الإيرانية.

دعم التهدئة

وأشاد أستاذ العلوم السياسية، بالدور المصري في دعم التهدئة والحلول الدبلوماسية بالمنطقة.