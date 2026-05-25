بدل التبرعات .. فرج عامر يقترح على جماهير الكرة دعم أنديتهم ماليًا

اقترح فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق قيام جماهير كرة القدم بدعم أنديتها ماليا بشكل منظم، بدلا من الاعتماد على فتح باب التبرعات لسداد الديون الناتجة عن التعاقدات والإدارة غير المدروسة.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:عندي اقتراح اتمني ان يعمم في ملاعبنا الكروية ، بدلا من فتح باب التبرع لسداد المبالغ المستحقة علي الاندية بسبب التعاقدات الكروية الخاطية ، نلجأ الي صناديق التبرعات بنفس ألوان فرق كرة القدم.

و كان قد كشف فرج عامر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طلب من الأهلي والزمالك وبيراميدز تجهيز الملفات الخاصة برخصة المشاركة الإفريقية للموسم الجديد.



وأوضح عامر أن «كاف» منح الأندية مهلة حتى 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الزمالك حصل على الوقت الكافي لإنهاء جميع أزماته المتعلقة بوقف القيد وتسوية القضايا النهائية، والتي تبلغ 16 قضية بقيمة تصل إلى 5.8 مليون دولار.

وأضاف أن عدم إنهاء الزمالك لجميع ملفاته وتسوية القضايا بشكل نهائي قبل الموعد المحدد، سيمنع النادي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا أو أي بطولة إفريقية أخرى، مؤكدًا أن «كاف» أو أي جهة أخرى لن تتمكن من استثناء النادي من شروط الترخيص القاري.