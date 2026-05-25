عبادات يوم عرفة 2026.. 3 طاعات تغتنم بها أعظم أيام الدنيا من لحظة البداية

يوم عرفة من أعظم الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمون كل عام، فهو أعظم أيام العشر من ذي الحجة التي أقسم بها الله تعالى في قوله "وليالٍ عشر"، ويعد يوم عرفة اليوم المبارك له فضل كبير وفيه مغفرة للذنوب، لذا يحرص المسلمون في يوم عرفة على الإكثار من العبادات والطاعات مثل الصيام، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن وفي السطور التالية نتعرف على أفضل العبادات يوم عرفة، وأفضل الأدعية المستجابة، والأعمال المستحبة في يوم عرفة 2026.

3 طاعات لا تفوتها في يوم عرفة

وقد بينت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي الطاعات المستحبة يوم عرفة 2026 والتي يستحب الحفاظ عليها وخاصة في هذا اليوم المبارك وهي كالتالي:

حفظ الجوارح: إنَّ كمال الوقوف أو الطاعة ليس بحضور البدن فحسب، بل بصيانة الجوارح؛ لذا وجب التحذير من اللغو والنظر المحرم؛ وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب بقوله للفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم عرفة: «يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ؛ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ». الذكر والتهليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». الصدقة والبر: إنَّ الصدقة في هذا اليوم بابٌ عظيم للقبول لعظمة الزمان وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على البذل بقوله: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

ما هو فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج؟

قد يففل عن أهميته البعض منا ولكن ورد في السنة بيان لأهمية صيام يوم عرفة وذلك لما رَوَاه أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

ومن الحديث السابق يتبين لنا فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج وهو تكفير سنة ماضية وسنة مقبلة من الذنوب، أما الحجاج الذين يؤدون ركن الوقوف بعرفة فيستحب لهم الفطر في يوم عرفة من أجل التقوي بالفطر على الطاعة والدعاء.

متى يبدأ صيام يوم عرفة 2026 ؟

يحرص المسلمون على صيام يوم عرفة واغتنام ثوابه بالذكر والدعاء والتكبير، من أجل نيل المغفرة والعتق من النار والفوز بالأجر العظيم.

دعاء النبي في يوم عرفة

ماذا قال الرسول في دعاء يوم عرفة ؟ سؤال يكثر بين الناس مع اقتراب هذا اليوم المبارك وقد ورد عن الإمام علي رضي الله عنه الدعاء الذي كان يقوله الرسول في هذا اليوم، حيث قال: أَكْثَرُ دعاءِ النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ هو :

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

دعاء يوم عرفة بعد أذان المغرب

يفضل للمسلم فور سماع أذان المغرب في يوم عرفة اغتنام لحظات الإجابة بالحمد والثناء على الله تعالى والدعاء بجوامع الكلم، ومن أفضل صيغ دعاء يوم عرفة بعد أذان المغرب أن يقول الداعي :