كلمات أغنية بحرية .. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب لـ محمد حماقي ؟ (فيديو)

كلمات أغنية بحرية تجمع شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي .. شهدت منصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تفاعلا واسعا مع أغنية «بحرية» التي جمعت بين النجمة شيرين عبد الوهاب والنجم محمد حماقي، في ديو غنائي جديد حمل طابعا رومانسيا خفيفًا، ضمن ألبوم «سمّعوني»، والذي استطاع أن يجذب اهتمام الجمهور فور طرحه عبر مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وحققت الأغنية حالة كبيرة من الانتشار بين محبي الأغاني الرومانسية، خاصة مع عودة التعاون الفني بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي في عمل غنائي اتسم بالانسجام والتناغم، سواء على مستوى الأداء أو الكلمات والألحان، الأمر الذي دفع الجمهور للبحث بشكل مكثف عن كلمات أغنية «بحرية» وتفاصيل الديو الجديد.

تفاصيل أغنية بحرية لشيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.

كلمات أغنية بحرية

وجاءت كلمات أغنية «بحرية» التي جمعت شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي على النحو الآتي:

بحرية الفرندة بحرية، البحرية

هتيجي إمتى ونشرب أنا وانت الشاي في العصرية

من ماما متخافش من ماما دي عشرية وبتموت فيا

مع بابا كلامك مع بابا

نمرته أهيا، بحرية الفرندة بحرية البحرية

لا مجنون ولا اتجننت

انت اللي من القلب اتمكنت

وزاد الشوق يا حبيبي وعطلت

ما تيجي يا ولا يا ولا يا ولا

الشاي على النار يا ولا

في عنيا لأشيلك أنا جوة عنيا

وعلى رأسي يا رافع على رأسي

يا غالي عليا

تفاعل الجمهور مع أغنية بحرية

وحظيت الأغنية بردود فعل إيجابية واسعة منذ اللحظات الأولى لطرحها، حيث أشاد الجمهور بالكيمياء الفنية بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي، إلى جانب الأسلوب الغنائي الخفيف الذي ميز الأغنية، وهو ما ساهم في تصدرها قوائم البحث عبر منصات التواصل ومحركات البحث المختلفة.

كما تداول عدد كبير من المتابعين مقاطع من الأغنية عبر تطبيقات الفيديو القصير، خاصة المقاطع التي تضمنت العبارات الرومانسية والإيقاع السريع، وهو ما ساعد على انتشار الأغنية بصورة أكبر بين الجمهور خلال وقت قصير.

أغنية «قالوا عني إيه» ضمن ألبوم محمد حماقي الجديد

وتأتي أغنية «بحرية» باعتبارها ثاني الأعمال المطروحة من ألبوم سمّعوني للفنان محمد حماقي، وذلك بعد أيام قليلة من طرح أغنية «قالوا عني إيه»، التي شهدت أيضا تفاعلا جماهيريا ملحوظا عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

وأغنية «قالوا عني إيه» من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، بينما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، لتواصل أغاني الألبوم جذب اهتمام الجمهور ومحبي الأغاني الحديثة.

ويترقب جمهور محمد حماقي وشيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة طرح المزيد من الأغاني الجديدة ضمن الألبوم، خاصة بعد النجاح السريع الذي حققته أغنية «بحرية»، والتي أصبحت واحدة من أكثر الأغاني تداولا وبحثا عبر المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية.