فن وثقافة

بَحريَّه .. طرح ديو محمد حماقي مع شيرين عبد الوهاب

طرح الفنان محمد حماقي، ديو بَحريَّه، مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضمن أغاني ألبومه الجديد «سمعوني» الذي بدأ في طرح أغانيه الأسبوع الماضي. 

أغنية بَحريَّه لـ شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي، من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس وماسترينج: توما. 

ألبوم محمد حماقي 

ومن المقرر أن يضم الألبوم 10 أغنيات يتعاون خلالها حماقي مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم تامر حسين، وأمير طعيمة، وعزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتوما، بما يعكس تنوعًا في الشكل الموسيقي للألبوم.


كما يتضمن الألبوم ديو يجمع بين محمد حماقي والفنانة شيرين عبد الوهاب، ومن المقرر طرحه لاحقًا عبر مختلف منصات الاستماع الموسيقي.

عودة شيرين عبد الوهاب 

طرحت شركة سوني ميوزك الشرق الأوسط، أولى أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، من ألبومها الجديد، التي تعود به بعد غياب لجمهورها.

وتحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، اسم الحضن شوك، وتتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

شيرين عبد الوهاب وناصر بجاتو

أعلن ناصر بيجاتو عن تعاقده رسمياً مع النجمة شيرين عبد الوهاب لتولي الإدارة الكاملة لأعمالها الفنية خلال المرحلة المقبلة، في عودة للتعاون بينهما بعد سنوات من النجاحات المشتركة.

وأكد بيجاتو أن التعاقد تم عقب سلسلة من جلسات العمل التي جمعته بالنجمة شيرين خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

وقال ناصر بيجاتو: "شيرين عبد الوهاب فنانة استثنائية وصوت لا يتكرر سعيد بعودة العمل معها من جديد بعد فترة من التوقف وان جلسات التحضير للألبوم الجديد كانت كفيلة بأن تعيد لنا الكيمياء الفنية القديمة، ووجدنا أن الوقت مناسب لنكمل المشوار معاً بخطة عمل واضحة وطموحة تليق باسم شيرين وتاريخها الكبير".

وأضاف: "الاتفاق تم بكل احترافية وود. هدفنا في المرحلة القادمة هو تقديم شيرين للجمهور بالشكل الذي يستحقه صوتها وموهبتها. هناك خطة متكاملة تشمل الألبوم، والحفلات داخل مصر وخارجها، وعدة مفاجآت سيتم الإعلان عنها تباعاً". 

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن أولى خطوات التعاون خلال أيام، مع بدء الحملة الترويجية للألبوم الجديد الذي يعد الأضخم في مسيرة النجمة شيرين عبد الوهاب.

