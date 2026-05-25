قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيمنة لاعبي برشلونة على قائمة إسبانيا في كأس العالم 2026
بَحريَّه .. طرح ديو محمد حماقي مع شيرين عبد الوهاب
انضمام إيران لاتفاقيات أبراهام .. ترامب يكشف مفاجأة بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران
أستاذ علوم سياسية: المنطقة تترقب هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران
جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة العباسية في مدينة صور جنوبي لبنان
الشرقية.. رفع الاستعدادات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
أيمن عبد الموجود: اكتمال تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات مساء اليوم
إنذار بالإخلاء يهز مدينة صور.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل
انخفاض أسعار الذهب قبل عيد الأضحى.. الحق اشتري
8 أندية مصرية تحت مقصلة عقوبات فيفا.. والزمالك في الصدارة
توقعات بصدام مصري مبكر.. الزمالك قد يواجه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
دعاء يوم عرفة بعد أذان المغرب.. ابدأ يوم المغفرة بالأدعية المستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«نوح».. فانتازيا عربية تجمع مصر والعراق

تصوير مسلسل نوح
تصوير مسلسل نوح
سعيد فراج

يستعد صُنّاع مسلسل «نوح» لطرحه قريبًا عبر إحدى المنصات الرقمية، بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، في تجربة درامية جديدة تمزج بين الفانتازيا والتشويق، وتجمع نخبة من نجوم مصر والعراق داخل عمل عربي مشترك.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال القصيرة، إذ يتكون من 8 حلقات، تعتمد على الإيقاع السريع والأحداث المتلاحقة، مع أجواء بصرية مختلفة تناسب طبيعة العمل الفانتازية.

مسلسل نوح

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان محمد لطفي والفنانة نانسي صلاح، إلى جانب عدد من نجوم العراق، أبرزهم أثير كاشكول وحسن حسني وأحلام عرب وباسم قهار، في تعاون عربي يراهن على التنوع الفني وتقديم تجربة مختلفة للجمهور.

وتدور أحداث «نوح» في إطار فانتازي تشويقي، من خلال عالم يحمل العديد من الأسرار والصراعات النفسية والإنسانية، مع خطوط درامية متشابكة تعتمد على الغموض والإثارة.

المسلسل من إنتاج شركة «مقام»، بينما يتولى الإخراج سيف عريبي، وهو من تأليف بلال مطر، فيما يتولى محمود بشير إدارة التصوير، بينما تشارك شركة «سكوب آرت» كمنتج منفذ للعمل.

ويراهن صُنّاع «نوح» على تقديم تجربة بصرية ودرامية مختلفة، خاصة مع اعتماد المسلسل على أجواء غير تقليدية تجمع بين الخيال والتشويق، إلى جانب التعاون الفني بين نجوم من أكثر من دولة عربية، في خطوة تعكس تطور الأعمال المشتركة الموجهة للمنصات الرقمية.

مسلسل نوح محمد لطفي نانسي صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

مجدي عبد الغني

طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد