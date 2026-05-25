«نوح».. فانتازيا عربية تجمع مصر والعراق

يستعد صُنّاع مسلسل «نوح» لطرحه قريبًا عبر إحدى المنصات الرقمية، بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، في تجربة درامية جديدة تمزج بين الفانتازيا والتشويق، وتجمع نخبة من نجوم مصر والعراق داخل عمل عربي مشترك.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال القصيرة، إذ يتكون من 8 حلقات، تعتمد على الإيقاع السريع والأحداث المتلاحقة، مع أجواء بصرية مختلفة تناسب طبيعة العمل الفانتازية.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان محمد لطفي والفنانة نانسي صلاح، إلى جانب عدد من نجوم العراق، أبرزهم أثير كاشكول وحسن حسني وأحلام عرب وباسم قهار، في تعاون عربي يراهن على التنوع الفني وتقديم تجربة مختلفة للجمهور.

وتدور أحداث «نوح» في إطار فانتازي تشويقي، من خلال عالم يحمل العديد من الأسرار والصراعات النفسية والإنسانية، مع خطوط درامية متشابكة تعتمد على الغموض والإثارة.

المسلسل من إنتاج شركة «مقام»، بينما يتولى الإخراج سيف عريبي، وهو من تأليف بلال مطر، فيما يتولى محمود بشير إدارة التصوير، بينما تشارك شركة «سكوب آرت» كمنتج منفذ للعمل.

ويراهن صُنّاع «نوح» على تقديم تجربة بصرية ودرامية مختلفة، خاصة مع اعتماد المسلسل على أجواء غير تقليدية تجمع بين الخيال والتشويق، إلى جانب التعاون الفني بين نجوم من أكثر من دولة عربية، في خطوة تعكس تطور الأعمال المشتركة الموجهة للمنصات الرقمية.