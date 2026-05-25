لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

نقدم لك فى هذا التقرير 6 وصفات بدون ألوان صناعية أو كميات سكر مبالغ فيها، وتعتمد على الفاكهة الطازجة والنعناع والليمون لمذاق منعش وسعرات أقل.
1. موهيتو الليمون الكلاسيك..
المكونات:
1 حبة ليمون مقطعة شرائح
10 أوراق نعناع طازجة
1 ملعقة صغيرة عسل أو سكر دايت
1 كوب ماء فوار أو سبرايت زيرو
1 كوب ثلج مجروش
الطريقة:
في الكوب اضغطي برفق على الليمون والنعناع لإخراج النكهة.
أضيفي العسل أو المُحلي.
ضعي الثلج ثم اسكبي الماء الفوار.
قلبي وقدميه فورًا.
السعرات:
حوالي 35–50 سعرة.
2. موهيتو الفراولة الصحي..
المكونات:
5 حبات فراولة طازجة مقطعة
نصف ليمونة شرائح
8 أوراق نعناع
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء فوار
ثلج
الطريقة:
اهرسي الفراولة مع الليمون والنعناع بخفة.
أضيفي الثلج والعسل.
اسكبي الماء الفوار وقلبي.
السعرات:
حوالي 55 سعرة.
3. موهيتو جوز الهند والأناناس..
المكونات:
نصف كوب أناناس طازج مكعبات
¼ كوب حليب جوز هند خفيف
شرائح ليمون
نعناع طازج
ماء فوار
ثلج
الطريقة:
ضعي الأناناس والليمون والنعناع في الكوب.
أضيفي الثلج ثم حليب جوز الهند.
أكملي بالماء الفوار وقلبي بلطف.
السعرات:
حوالي 80–100 سعرة.
4. موهيتو التوت الأزرق..
المكونات:
¼ كوب توت أزرق
نصف ليمونة
نعناع طازج
1 ملعقة صغيرة عسل
ماء فوار
ثلج
الطريقة:
اهرسي التوت مع الليمون والنعناع.
أضيفي العسل والثلج.
اسكبي الماء الفوار وقدميه باردًا.
السعرات:
حوالي 45 سعرة.
5. موهيتو البطيخ المنعش..
المكونات:
1 كوب بطيخ مكعبات
عصير نصف ليمونة
نعناع
ماء فوار
ثلج
الطريقة:
اهرسي جزء من البطيخ واتركي بعض المكعبات كما هي.
أضيفي النعناع وعصير الليمون.
ضعي الثلج ثم الماء الفوار.
السعرات:
حوالي 50 سعرة.
6. موهيتو المانجو والرمان..
المكونات:
نصف كوب مانجو مكعبات
2 ملعقة كبيرة حبوب رمان
شرائح ليمون
نعناع
ماء فوار
ثلج
الطريقة:
ضعي المانجو والرمان والليمون في الكوب.
أضيفي النعناع والثلج.
اسكبي الماء الفوار وقلبي برفق.
السعرات:
حوالي 70 سعرة.