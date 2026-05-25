لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

رنا عصمت

نقدم لك فى هذا التقرير 6 وصفات بدون ألوان صناعية أو كميات سكر مبالغ فيها، وتعتمد على الفاكهة الطازجة والنعناع والليمون لمذاق منعش وسعرات أقل.

 1. موهيتو الليمون الكلاسيك..

 

المكونات:

1 حبة ليمون مقطعة شرائح

10 أوراق نعناع طازجة

1 ملعقة صغيرة عسل أو سكر دايت

1 كوب ماء فوار أو سبرايت زيرو

1 كوب ثلج مجروش

الطريقة:

في الكوب اضغطي برفق على الليمون والنعناع لإخراج النكهة.

أضيفي العسل أو المُحلي.

ضعي الثلج ثم اسكبي الماء الفوار.

قلبي وقدميه فورًا.

السعرات:

حوالي 35–50 سعرة.

 2. موهيتو الفراولة الصحي..

 

المكونات:

5 حبات فراولة طازجة مقطعة

نصف ليمونة شرائح

8 أوراق نعناع

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء فوار

ثلج

الطريقة:

اهرسي الفراولة مع الليمون والنعناع بخفة.

أضيفي الثلج والعسل.

اسكبي الماء الفوار وقلبي.

السعرات:

حوالي 55 سعرة.

 3. موهيتو جوز الهند والأناناس..

 

المكونات:

نصف كوب أناناس طازج مكعبات

¼ كوب حليب جوز هند خفيف

شرائح ليمون

نعناع طازج

ماء فوار

ثلج

الطريقة:

ضعي الأناناس والليمون والنعناع في الكوب.

أضيفي الثلج ثم حليب جوز الهند.

أكملي بالماء الفوار وقلبي بلطف.

السعرات:

حوالي 80–100 سعرة.

 4. موهيتو التوت الأزرق..

 

المكونات:

¼ كوب توت أزرق

نصف ليمونة

نعناع طازج

1 ملعقة صغيرة عسل

ماء فوار

ثلج

الطريقة:

اهرسي التوت مع الليمون والنعناع.

أضيفي العسل والثلج.

اسكبي الماء الفوار وقدميه باردًا.

السعرات:

حوالي 45 سعرة.

 5. موهيتو البطيخ المنعش..

 

المكونات:

1 كوب بطيخ مكعبات

عصير نصف ليمونة

نعناع

ماء فوار

ثلج

الطريقة:

اهرسي جزء من البطيخ واتركي بعض المكعبات كما هي.

أضيفي النعناع وعصير الليمون.

ضعي الثلج ثم الماء الفوار.

السعرات:

حوالي 50 سعرة.

6. موهيتو المانجو والرمان..

 

المكونات:

نصف كوب مانجو مكعبات

2 ملعقة كبيرة حبوب رمان

شرائح ليمون

نعناع

ماء فوار

ثلج

الطريقة:

ضعي المانجو والرمان والليمون في الكوب.

أضيفي النعناع والثلج.

اسكبي الماء الفوار وقلبي برفق.

السعرات:

حوالي 70 سعرة.


 

