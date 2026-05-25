طريقة عمل سلطة بطاطس بالرمان.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة بطاطس بالرمان فهي من الأطباق الجانبية اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير سلطة بطاطس بالرمان



● بطاطس مسلوقة مكعبات

● بطاطا مسلوقة مكعبات

● خيار مكعبات

● طماطم مكعبات

● عدس بني مسلوق

● رمان

● دبس رمان

● فلفل حار شرائح

● عصير ليمون

● زيت زيتون

● كمون ناعم

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة بطاطس بالرمان



تخلط قطع البطاطس والبطاطا والخيار والطماطم والعدس والرمان

يخلط دبس الرمان والفلفل الحار وعصير الليمون والزيت والكمون والملح والفلفل

يضاف خليط الصوص للسلطة

تقلب وتغرف وتقدم.