1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مايو 2026، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، والتي تعاود التداول غدًا (الإثنين) بعد أن اختتمت تعاملاتها مساء الجمعة الماضي على خسائر تُقدر بنحو 30 دولارًا للأوقية، في استمرار لموجة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية للمعدن الأصفر.

وأغلقت أوقية الذهب في ختام تداولات البورصة العالمية عند مستوى 4,510 دولارات، مقارنة بافتتاح تداولات الأسبوع عند 4,540 دولارًا، مما يعكس تراجعًا أسبوعيًا في قيمة المعدن النفيس عالميًا.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وفي مصر تراجع سعر جرام الذهب بنحو 170 جنيها خلال أيام قليلة ليسجل اليوم 6,830 جنيهًا، فيما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 1360 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)

جاءت أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث) على النحو التالي (بدون إضافة قيمة المصنعية):

عيار 24: 7,805 جنيهات

عيار 21 (الأكثر طلبًا): 6,830 جنيهًا

عيار 18: 5,854 جنيهًا

عيار 14: 4,553 جنيهًا

الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): 54,640 جنيهًا

سعر الأوقية عالميًا: 4,510 دولارات

كما سجل جرام الذهب عيار 24 وفقًا لآخر تحديث سعر 7,817 جنيهًا في بعض التعاملات، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 54,720 جنيهًا وفق تحديثات أخرى، مع وجود فروق طفيفة بين المصادر المختلفة.

وبلغ متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء لعيار 21 نحو 30 جنيهًا، وهو فارق معتاد في سوق الصاغة.

سعر مصنعية الذهب

تتراوح قيمة مصنعية الذهب والدمغة في مصر بين 3% و7% من سعر الجرام تقريبًا، وتختلف حسب نوع العيار وتصميم المشغولات الذهبية ومدى تعقيد الصنعة، حيث يُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية (بسبب كثرة التفاصيل والتصميمات الدقيقة)، بينما تنخفض قيمة المصنعية في عيار 24 المستخدم بشكل أساسي في صناعة السبائك الذهبية، وقد تنعدم تقريبًا في السبائك الكبيرة.

تحركات الذهب عالميًا

عالميًا، تتحرك أسعار الذهب حاليًا بالقرب من مستوى 4,675 دولارًا للأونصة (في بعض التقديرات)، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) وزيادة المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي وتأثير ذلك على قرارات البنوك المركزية.

وكانت أسعار الذهب قد واجهت ضغوطًا ملحوظة بعد فشل الأونصة في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي قرب 4,750 دولارًا، لتتجه نحو التحرك قرب منطقة الدعم عند 4,650 دولارًا للأونصة، وهو ما يمثل نطاقًا تذبذبيًا ضيقًا نسبيًا.

العوامل المؤثرة على الذهب عالميًا

تتأثر حركة الذهب عالميًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • استمرار قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى.
  • ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
  • السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوقعات أسعار الفائدة.
  • التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط (الحرب الأمريكية الإيرانية).
  • ارتفاع أسعار الطاقة (النفط) وتأثيرها على التضخم.

وهذه العوامل مجتمعة تقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لا يدر عائدًا دوريًا مقارنة بالسندات والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع.

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

على الرغم من الضغوط الحالية على أسعار الذهب، تشير التوقعات طويلة المدى إلى احتمال ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجديد 2026 إلى مستويات قد تصل إلى 6,000 دولار للأوقية، وذلك بدعم من عدة عوامل أساسية:

  • استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
  • الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى (الولايات المتحدة والصين).
  • توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا على المدى المتوسط والطويل.
  • زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب لتنويع احتياطياتها.
طريقة عمل آيس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

