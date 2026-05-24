إيه اللي بيحصل بعد استخراج الذهب من الجبل؟ .. تفاصيل

تحدث المهندس إسلام أشقر خلال جولة داخل المنجم عن مراحل استخراج الذهب ومعالجته، موضحًا أن العملية تمر بسلسلة صناعية دقيقة تبدأ من الجبل حتى الوصول للذهب النقي.

إعلان منتدى مصر للتعدين وأهميته

وأشار “إسلام” عبر برنامج صباح الخير يا مصر، إلى الإعلان عن منتدى مصر للتعدين المقرر عقده يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئاسي، باعتباره خطوة مهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة قطاع التعدين في مصر.

فرز الخام حسب نسبة الذهب

أوضح أنه يتم تصنيف الخام المستخرج وفق نسبة الذهب فيه (جرام أو نصف جرام أو أكثر في الطن)، سواء من التعدين السطحي أو تحت الأرض، لضمان كفاءة المعالجة.

مرحلة التكسير الأولي للخام

يتم تكسير الصخور لتقليل حجمها من أمتار إلى نحو 4 سم عبر مراحل تكسير أولية وثانوية، بطاقة إنتاجية ضخمة تصل إلى مئات الأطنان في الساعة.

الطحن الدقيق حتى الميكرون

بعد التكسير، يتم طحن الخام ليصل إلى درجة نعومة شديدة تصل إلى 150 ميكرون، وهي خطوة ضرورية لفصل الذهب عن باقي المواد.

استخدام المواد الكيميائية لاستخلاص الذهب

تُستخدم مواد كيميائية أثناء الطحن تساعد على تجميع الذهب داخل الخام وتحضيره لمرحلة الاستخلاص.

مرحلة التعويم (الفصل)

يتم فصل الخام المحتوي على الذهب فيما يُعرف بمرحلة “الفلوتيشن” أو التعويم، لعزل الذهب عن باقي المعادن.

طحن نهائي للوصول إلى أدق درجة

يُستكمل الطحن حتى يصل حجم الخام إلى نحو 7 ميكرون، وهي مرحلة دقيقة جدًا تمهيدًا لاستخراج الذهب بشكل نهائي.