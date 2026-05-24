مراحل التعدين تحت الأرض في منجم السكري لاستخراج الذهب

تحدث محمود عبد المجيد مهندس أول تعدين تحت الأرض، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» عن آلية استخراج الذهب من أعماق الأرض، موضحًا أن التعدين تحت الأرض يُستخدم عندما تكون الخام على أعماق كبيرة يصعب الوصول إليها بالطرق السطحية.

التعدين السطحي مقابل التعدين تحت الأرض

أوضح المهندس، أن التعدين ينقسم إلى نوعين: التعدين المفتوح على سطح الأرض، والتعدين تحت الأرض الذي يُستخدم عند وجود الخام في أعماق كبيرة أو يصعب استخراجه اقتصاديًا بالطرق التقليدية.

دراسات جيولوجية لتحديد أماكن الخام

أشار إلى أن البداية تكون بعمليات استكشاف جيولوجي وحفر آبار لتحديد حجم وعمق الخام، ثم يتم بناء نموذج دقيق لتوزيع الخام تحت الأرض.

تصميم الأنفاق وخطط الوصول للخام

بعد الدراسات، يتم إعداد تصميم هندسي يحدد طريقة الوصول للخام بأقل تكلفة وأعلى درجة أمان، ثم يُسلم إلى فرق المساحة والتنفيذ.

الحفر باستخدام معدات متخصصة

لفت إلى استخدام معدات “الجامبو” التي تقوم بالحفر وتدعيم الصخور في نفس الوقت، تمهيدًا للوصول إلى مناطق الخام.

التفجير واستخراج الصخور

يتم شحن الصخور بمواد متفجرة داخل فتحات الحفر، ثم تفجيرها لاستخراج الخام، وهي مرحلة دقيقة تحتاج لتخطيط صارم.

التهوية وتأمين بيئة العمل

أكد أهمية أنظمة التهوية بعد التفجير لسحب الغازات الضارة، لضمان سلامة العمال واستمرار العمل داخل الأنفاق بأمان.