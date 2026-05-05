استخرجا الذهب من جبل بالبحر الأحمر.. عقوبات مشددة تواجه المتهمين بالقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين إثر قيامهما باستخدامهما إحدى طواحين استخلاص خام الذهب المخالفة، و تداول رواد مواقع التواصلا الاجتماعي مقطع فيديو يظهرا خلاله.



وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على النشر ووالده "مالك الطاحونة الظاهرة بمقطع الفيديو" – مقيمان بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

وبسؤالهما أقر الثانى بقيامه بالتحصل على أحجار تحتوى على خام "الذهب" جراء التنقيب العشوائى غير الشرعى.

عقوبة التنقيب العشوائي عن الذهب في القانون

ونستعرض في هذا الصدد، العقوبات القانونية المقررة قانونا للتنقيب عن الذهب والآثار دون ضوابط قانونية.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

وينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.