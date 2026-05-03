آثار الأقصر تتابع أعمال الحفائر والتوثيق في مواقع البر الغربي الأثرية

أجرى اليوم الأحد الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من البعثات الأثرية المصرية والأجنبية المشتركة العاملة بمنطقة آثار البر الغربي، في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لمشروعات الحفائر والترميم والتوثيق بالمواقع الأثرية المهمة.

وشملت الجولة تفقد أعمال البعثة المصرية الكورية المشتركة داخل معبد الرامسيوم، حيث تواصل البعثة جهودها المكثفة في أعمال التوثيق العلمي والتطوير والترميم، خاصة بالصرح الأول بالمعبد، بما يسهم في الحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للموقع وتحسين تجربة الزائرين.

كما تضمنت الجولة المرور على عدد من بعثات الحفائر المصرية العاملة في منطقتي ذراع أبو النجا والعساسيف، حيث تابع مدير عام آثار الأقصر حجم الأعمال المنفذة من حفائر وترميم وتوثيق، واطلع على أحدث ما تم التوصل إليه من نتائج ميدانية تعكس تطور العمل الأثري بالمحافظة.

وأكدت الجولة استمرار تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى دعم وتعزيز دور البعثات الأثرية المصرية، بما يسهم في الكشف عن مزيد من الكنوز الأثرية وإبراز القيمة الحضارية لمنطقة البر الغربي بالأقصر، التي تُعد واحدة من أهم المناطق الأثرية على مستوى العالم.