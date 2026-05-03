رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية

اكتسح الهلال السعودي نظيره الحزم بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب إستاد نادي الحزم في الجولة الثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي.



سقط نيوم فى فخ التعادل الفتح، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مسدان تمويل الأولي، في الجولة الثلاثون ضمن منافسات دوري السعودي.



حقق الخليج فوزاً مستحقاً على ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في الجولة الثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي.

مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد 3/5/2026:

الشباب ضد التعاون 7 مساءً

الأهلي ضد الأخدود 9 مساءً

القادسية ضد النصر 9 مساءً

هدافى الدوري السعودي:



1- خوليان كينيونيس القادسية 28 .

2- إيفان توني الأهلي27.

3- كريستيانو رونالدو النصر 25.

4- روجر مارتينيز التعاون 20.

5- جوشوا كينج الخليج 18.

6- كريم بنزيما الهلال17.

7- جواو فيليكس النصر 16.

8- يانيك كاراسكو الشباب 15.