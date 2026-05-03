بعد ثلاثية الهلال أمام الحزم.. جدول ترتيب الدوري السعودي مايو 2026

اكتسح الهلال السعودي نظيره الحزم بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب إستاد نادي الحزم في الجولة الثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي.



سقط نيوم فى فخ التعادل الفتح، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مسدان تمويل الأولي، في الجولة الثلاثون ضمن منافسات دوري السعودي.



حقق الخليج فوزاً مستحقاً على ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في الجولة الثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي.

مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد 3/5/2026:

الشباب ضد التعاون 7 مساءً

الأهلي ضد الأخدود 9 مساءً

القادسية ضد النصر 9 مساءً

جدول ترتيب الدوري السعودي:

1- النصر 79 نقطة.

2- الهلال 74 نقطة.

3- الأهلي 66 نقطة.

4- القادسية 65 نقطة.

5- التعاون 49 نقطة.

6- الاتحاد 48 نقطة.

7- الاتفاق 45 نقطة.

8- نيوم 41 نقطة.

9- الحزم 38 نقطة.

10- الخليج 37 نقطة.

11- الفيحاء 35 نقطة.

12- الفتح 33 نقطة.

13- الشباب 32 نقطة.

14- الخلود 30 نقطة.

15- ضمك 26 نقطة.

16- الرياض 23 نقطة.

17- الأخدود 16 نقطة.

18- النجمة 11 نقطة.