دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس

في أجواء روحية مهيبة، تفيض بالفرح والسكينة، شهد دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون صباح اليوم صلاة القداس الإلهي، حيث ترأس الصلاة نيافة الأنبا أمونيوس، أسقف الأقصر وإسنا وأرمنت، وذلك احتفالًا بمرور ٥٣ عامًا على نواله نعمة الرهبنة.

وشاركهُ في الصلاة نيافة الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي، في حضور عدد من الآباء الرهبان والآباء الكهنة ومُحبي الدير.

وفي ختام هذه الاحتفالية الروحية المباركة، ارتفعت القلوب شاكرةً الله على عطاياه الغنية، سائلين أن يبارك هذه المسيرة الممتدة، ويمنح نيافة الأنبا أمونيوس دوام الصحة والقوة ليواصل خدمته المباركة، وأن تبقى هذه الذكرى شاهدًا حيًا على عمل النعمة الإلهية في حياة خدامه، ولمجد اسمه القدوس.