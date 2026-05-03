رئيس جامعة بنها: الدولة حريصة على تطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات الثورة الصناعية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم فرص التبادل الأكاديمي والبحثي ، وإعلان المنح والفرص التدريبية التي تقدمها هيئة فولبرايت المصرية.

بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتور مجدي مليجي عميد كلية التجارة ، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية السابق ومدير مركز اللغات بالجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سليم المدير التنفيذي للعلاقات الدولية بالجامعة ، ووكلاء الكليات ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.



وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وزيادة الاستفادة من برامج فولبرايت المختلفة، إلى جانب تنظيم ندوات تعريفية لرفع وعي الباحثين والطلاب بآليات التقديم للمنح الدولية، بما يتماشى مع توجه الجامعة نحو الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية وتعزيز تنافسيتها.

وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها على توسيع آفاق التعاون مع هيئة فولبرايت، بما يتيح المزيد من فرص المنح الدراسية والتبادل العلمي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، خاصة في مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تعد برامج فولبرايت من أهم البرامج الدولية الداعمة لتطوير التعليم العالي وبناء القدرات الأكاديمية.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن الدولة المصرية حريصة أيضا على الاهتمام بجودة التعليم ، وتوفير فرص اتاحته علي كافة المستويات ، لافتا إلى أن الجامعات المصرية تعتمد سياسات الابتكار والاستثمار في مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي وتحويلها إلي كيانات اقتصادية بالإضافة الى تطوير المناهج الدراسية بصفة مستمرة لتواكب متطلبات الثورة الصناعية في كافة التخصصات .

من جانبها أعربت الدكتورة ماجي نصيف ، عن سعادتها بالتواجد داخل جامعة بنها وباستمرار التعاون المشترك ، مشيرة إلي أن منح الهيئة ممولة بالكامل، حيث تغطي نفقات الإقامة، والتأمين الصحي، وتكاليف السفر من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المصروفات الدراسية.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، أن برامج المنح تشمل منح للخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية متضمنة برامج لخريجي الجامعات وطلاب الدراسات العليا في جميع المجالات، وتشمل منح دراسة الماجستير ، منح إجراء الأبحاث وجمع المادة العلمية ، منح الإشراف المشترك لطلبة الدكتوراه ، بالإضافة إلي برامج لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية.

كما تشمل منح أبحاث ما بعد الدكتوراه في جميع المجالات ، منح ماجستير إدارة الأعمال (MBA) لقادة الجامعات والمراكز البحثية في مصر ، زمالة هيوبرت همفري (Hubert H. Humphrey Fellowship) للتدريب المهني ، برنامج تدريس اللغات الأجنبية (FLTA) لمدرسي اللغة الإنجليزية .

وأضافت نائب رئيس الجامعة ، أهمية استمرار التعاون المشترك بما يسهم في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام شباب الباحثين، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.