رئيس جامعة بنها يؤكد على الالتزام بالبرنامج الزمنى للمنشآت الجديدة

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

واشار الجيزاوى الى أن الجامعة حريصة على استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.



وكان رئيس الجامعة قد استهل الجولة ، بتفقد الأعمال الإنشائية بمبني كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية والذي يتكون من 3 مباني متجاورة، بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، وارتفاع أرضي، و6 أدوار، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 800 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف طالب ، موجها بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع .

وخلال الجولة ، تفقد " الجيزاوي " أعمال إنشاء مبنى المدرجات المركزي ومتحف الجامعة والذي يهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لطلاب الجامعة ، حيث يضم المشروع الجديد 50 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 200 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة والذي تتجاوز تكلفة انشاءه مليار جنية ، مشيرا إلي دراسة مدى إمكانية استخدام بدروم المبنى في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكليتي التربية وعلوم الرياضة بديلا عن انشاء الخيام وذلك في إطار حرص الجامعة علي الاستغلال الأمثل لكافة منشآتها مع التأكيد علي ضرورة توافر كافة اشتراطات الأمن و السلامة للطلاب والعاملين ، مضيفا أنه سيتم إنشاء نقطة ارتكاز إسعاف ، ونقطة مطافئ ، ونقطة أمن للحفاظ علي الموارد البشرية والمؤسسية للجامعة.