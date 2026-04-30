في مجال التدريب والتنمية البشرية.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها واتحاد بشبابها

إبراهيم الهواري

شهدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة واتحاد بشبابها.


ووقّع البروتوكول كل من الدكتورة نجلاء فكري مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات ومحمد محمود رئيس مجلس إدارة اتحاد بشبابها.
واكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية فى مجال (التدريب والتطوير والتنمية البشرية)، منها برامج التدريس ونظم التعليم ، والبحث العلمي ، و الاتصال والسلوك والتعامل مع المجموعات ، و القيادة والادارة.
وأشارت نائب رئيس الجامعة ، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة بنها على التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم فرص عمل وتدريبات للطلاب ولأعضاء هئية التدريس ، وبناء شراكات فعالة في مختلف المجالات بما يحقق التكامل المعرفي ويرتقي بجودة الأداء الجامعي.
من جانبه أعرب محمد محمود ، عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها ، مضيفا أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها يعد من المراكز المتخصصة فى مجال التنمية والتدريب  ويلتزم بتطبيق حزم متكاملة من البرامج التدريبية والتأهيلية المتميزة لتنمية وتحديث المهارات الأكاديمية والقيادية والمهنية للموارد البشرية بما يضمن التكيف مع تحديات العصر وسوق العمل فى اطار كيان إداري فعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والمرونة والجودة ويعلى من رضاء المستفيدين بما يدعم الأهداف التنموية.

