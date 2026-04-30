استخدموا الأسلحة البيضاء .. القبض على طرفى مشاجرة بالخانكة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بممارسة أعمال البلطجة بإستخدام أسلحة بيضاء ونارية بمنطقة الخانكة بالقليوبية.





بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (شقيق القائم على النشر ، عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة)، وطرف ثان: (عامل - مقيم بذات الدائرة) لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتلويح بأسلحة بيضاء "دون إستخدام أسلحة نارية".





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





