الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أحمد أيمن

تشهد منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026، اهتمامًا واسعًا من المواطنين في مصر، خاصة مع اقتراب موعد صرفها، حيث تعد واحدة من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الدولة للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا. 

وتهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية والموسمية، من خلال تقديم مساعدات مالية تُصرف في مناسبات مختلفة على مدار العام. 

منحة عيد العمال 2026

منحة عيد العمال 2026 تأتي ضمن منح العمال غير المنتظمة التي تُصرف في عدة مناسبات سنوية مثل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، وغيرها من المناسبات.

تصل قيمة منحة العمالة غير المنتظمة إلى نحو 1500 جنيه لكل مستفيد، ويتم صرفها من خلال مكاتب البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي. 

ومن المقرر أن يتم صرف منحة عيد العمال 2026 بدءا من الغد الجمعة الموافق 1 مايو بالتزامن مع عيد العمال.

شروط الحصول على منحة عيد العمال 

بالنسبة لشروط الحصول على المنحة، فقد حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.

هذا بالإضافة إلى أن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة، بالإضافة إلى أن يتراوح عمره بين 20 و60 عامًا. 

وفيما يخص طريقة التسجيل، فإنها تتم غالبًا من خلال الحصر الميداني عبر الشركات والمقاولين أو من خلال مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، حيث يتم إدخال بيانات العمال ضمن قاعدة بيانات الوزارة، ليتم بعد ذلك تحديد المستحقين وفقًا لمراجعة البيانات. 

رابط الاستعلام عن منحة عيد العمال

أتاحت وزارة العمل وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن استحقاق المنحة، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة ثم اختيار “خدمات المواطنين”، والضغط على “العمالة غير المنتظمة”، وبعدها إدخال الرقم القومي لمعرفة حالة الطلب بشكل فوري، سواء بالقبول أو الرفض. 

وتؤكد الجهات الرسمية أهمية الاعتماد على القنوات الحكومية فقط في التسجيل أو الاستعلام، مع ضرورة الحذر من الروابط الوهمية أو الجهات التي تدعي تسهيل الحصول على المنحة مقابل مبالغ مالية، لضمان حماية المواطنين من عمليات النصب. 

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت الدولة عدة قنوات لتسهيل عملية استلام المبالغ المالية للمستحقين، وهي كالآتي:

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.

- منافذ الصرف المعتمدة والمخصصة لهذا الغرض.

- البنوك المشاركة في منظومة صرف الدعم الحكومي.

