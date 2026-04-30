رئيس "القوى العاملة" بالنواب: كلمة الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال رسالة بأن عمال مصر هم ركيزة الاقتصاد القومي

أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال، والذي أُقيم بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد اليوم الخميس، رسالة مؤكدة وواضحة بأن عمال مصر هم الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي المصري.

وقال سعفان، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "السيد الرئيس السيسي كان حريصًا، كعادته دائما، أن يرسل رسالة لعمال مصر في عيدهم بأنهم هم القادرون على أن يحققوا التقدم والتطوير لوطننا مصر"، مؤكدا أن الدولة داعمة للعمال مصر في كل وقت وحين وبكافة الوسائل التي تحقق هدفهم في تنمية بلدهم.

وأضاف أن تأكيد السيد الرئيس السيسي، خلال الاحتفال، على ضرورة رفع كفاءة العمالة المصرية هو بمثابة توجيهات جديدة سنعمل عليها سويا سواء من خلال الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب أو من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على أن توفر كل سبل التدريب والتطوير للعمالة في مختلف المجالات وبما يتواكب مع التطور الحديث في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن ما تم اليوم خلال حفل عيد العمال من استعراض للنماذج من العمالة المصرية ودورهم في تطوين الصناعة يبث الأمل في نفوس المصريين جميعا، موضحا أنه تم تطوين الصناعة في عدة مجالات وخصوصا مجال النقل الذي تم استعراضه اليوم، حيث أصبحت هذه الصناعة مصدر دخل قومي لمصر.

وأوضح رئيس القوى العاملة بمجلس النواب أن ما تم استعراضه اليوم من تطوين بعض صناعات النقل، حيث أصبح هناك توفير لأكثر من 60% من وردات هذه الصناعة، عاد بالنفع بلاشك على تقليل الحاجة إلى العملة الصعبة في هذا القطاع، منوها إلى أن هناك خطة وتصور بأن يكون تطوين صناعة النقل مصدرا لجذب العملة الصعبة من الخارج عبر التصدير.

ونوه إلى أن شعار صنع في مصر أصبح حاليا محورا استراتيجيا في الصناعة الدولية، موضحا أن هذا الشعار هو ركيزة الاقتصاد المصري عبر التصدير للخارج وهو ما تعمل علية الدولة المصرية بقوة خلال هذه الفترة، موجها الشكر والتقدير للسيد الرئيس السيسي وحرصه الدائم على مشاركة عمال مصر عيدهم.

وعن دور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس السيسي بشأن رفع كفاءة العمالة المصرية، كشف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة وعبر التعاون والتنسيق مع اللجان النوعية الأخرى بالمجلس ، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة العمل، تعمل من أجل وضع التشريعات والأطر وتقديم كافة وسائل الدعم من أجل الإرتقاء بمستوى العمالة المصرية، موضحا أن اللجنة وعبر الفترة الماضية منذ بداية الفصل التشريعي الجديد تعمل على مراجعة أهم قوانين العمل والعمال لتطويرها بما يتواكب مع التطورات في سوق العمل.

ولفت إلى أن اللجنة لديها خطة عمل مع وزارة العمل لتطوير أبناء مصر من العمال بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ليكونوا على أهبة الاستعداد للعمل وفق منظومة تكنولوجية سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدا أن المستهدف هو تصدير عمالة مصرية للخارج على أعلى مستوى وبما يليق بسمعة مصر الدولية في سوق العمل.

وتابع أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تواصل مستمر ودائم وتشاور مع كافة اللجان النوعية بالمجلس من أجل توفير فرص عمل للعمالة المصرية داخليا وخارجيا عبر التواصل مع المؤسسات العربية والدولية ليعود ذلك بنفع على الاقتصاد المصري القومي وكذلك على الدولة المصرية وفي مقدمة ذلك سمعة العامل المصري الدولية، موجها التهنئة لعمال مصر في عيدهم.

وقد ألقى السيد الرئيس السيسى كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، توجه خلالها إلى عمال مصر في عيدهم، بكل التهنئة والتقدير والشكر، مقرونة بأصدق الدعوات؛ أن يبارك الله جهودهم ويوفق خطاهم.

وقال الرئيس السيسى: "إنكم يا عمال مصر، سواعد الأمة ودعائم تنميتها، منذ فجر التاريخ؛ حتى يومنا هذا. وقد أكدت الدولة، وستظل تؤكد، التزامها الراسخ بحماية حقوقكم، وتوفير بيئة عمل كريمة، تليق بما تقدمونه من جهد وإخلاص".

وأضاف الرئيس السيسى، أن النهضة الشاملة التي تشهدها أرض مصر اليوم، وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى فى كافة المجالات، ما كانت تتحقق بدون العامل المصري. ونسعى بكل الجهد الممكن، لتوطين الصناعات في مصر، مؤكدًا في هذا السياق؛ أن "صنع فى مصر" ليس مجرد شعار، بل هو عهد وطني، وهدف عظيم، نسعى من خلاله إلى بناء اقتصاد قوي، نصون به أمننا القومي، ونحسن من خلاله استغلال مواردنا، ونفتح به آفاق العمل والأمل للأجيال القادمة.