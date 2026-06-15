5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا، بعد سلسلة من الانخفاضات السابقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديثات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 7,200 جنيه للبيع – 7,130 جنيه للشراء

عيار 21: 6,300 جنيه للبيع – 6,240 جنيه للشراء

عيار 18: 5,400 جنيه للبيع – 5,350 جنيه للشراء

عيار 14: 4,200 جنيه للبيع – 4,160 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: 50,400 جنيه للبيع – 49,920 جنيه للشراء

كما سجلت الأوقية نحو 223,945 جنيهًا محليًا، بينما بلغ سعرها عالميًا 4,329.19 دولار.