400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، ارتفاعًا جديدًا بعد موجة من التراجع والتذبذب في السوق خلال الفترة الأخيرة، لتعود الأسعار للصعود مجددًا مدفوعة بتحركات الأوقية عالميًا وارتفاع سعر الدولار داخل سوق الصاغة.

صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم بالسوق المحلية

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا، ليواصل التحرك داخل نطاقات سعرية متغيرة تعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية والمحلية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد سلسلة من الانخفاضات السابقة، ما أعاد النشاط مجددًا لحركة البيع والشراء داخل محال الصاغة، خاصة مع ترقب المتعاملين لاتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع وشراء)

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديثات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 7,200 جنيه للبيع – 7,130 جنيه للشراء

عيار 21: 6,300 جنيه للبيع – 6,240 جنيه للشراء

عيار 18: 5,400 جنيه للبيع – 5,350 جنيه للشراء

عيار 14: 4,200 جنيه للبيع – 4,160 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 50,400 جنيه للبيع – 49,920 جنيه للشراء

كما سجلت الأوقية نحو 223,945 جنيهًا محليًا، بينما بلغ سعرها عالميًا 4,329.19 دولار.

الجنيه الذهب يقترب من مستويات قياسية جديدة

واصل الجنيه الذهب صعوده خلال تعاملات اليوم، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 400 جنيه دفعة واحدة، ليصل إلى مستوى 50,400 جنيه، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الذهب كأداة ادخار آمنة.

ويُعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الاستثمار في السوق المصرية، حيث يعكس بشكل مباشر تحركات سعر عيار 21 وسعر الدولار داخل السوق.

دولار الصاغة يدعم ارتفاع الأسعار

ساهم ارتفاع ما يعرف بـ"دولار الصاغة" في دعم صعود أسعار الذهب اليوم، حيث سجل 51.73 جنيه مقابل 50.59 جنيه في البنوك، وهو ما يزيد من تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المحلية.

ويؤكد خبراء أن الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعر الصاغة تظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على تسعير المعدن الأصفر في مصر.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتباطه المباشر بتحركات الأوقية عالميًا وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن السوق ما زال يتحرك داخل نطاق غير مستقر، ما يجعل قرارات الشراء والبيع مرتبطة بالمتابعة اللحظية للأسعار.

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