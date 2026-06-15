في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني اليوم بعيد ميلاده الـ 34 توافقا مع مباراة مصر أمام بلجيكا.

وتعد زوجة نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى "محمد صلاح" حديث منصات التواصل الإجتماعى، خاصةً مع ظهورها المتكرر بجوار زوجها بأكثر من مناسبة ، حيث احتذى بها الكثيرون فى النموذج المثالى للزوجة المساندة لرفيق العمر.

وتتميز زوجة محمد صلاح بوجود أرقى معه فى مشواره كما أنها تخطف الأنظار بإطلالاتها بسيطة والمحتشمة.





من هى زوجة محمد صلاح؟

-ولدت في قرية نجريج بمحافظة الغربية، وهي مسقط رأس اللاعب محمد صلاح. تزاملا معاً في نفس المدرسة، وتطورت قصة حبهما لتتكلل بالزواج في عام 2013.

-حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الإسكندرية، حيث تخصصت في مجال التكنولوجيا الحيوية.

لذلك ننشر لكم مجموعه من الصور ل محمد صلاح برفقة زوجته.