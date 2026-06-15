اتحاد الكرة يجهز احتفالية بطابع فرعوني لتكريم محمد صلاح

يحتفل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، حيث وُلد في الخامس عشر من يونيو عام 1992 بقرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية.

ويأتي هذا اليوم مميزاً في مسيرة اللاعب الذي أصبح أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية والعربية خلال السنوات الأخيرة، وحقق إنجازات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

ويتزامن عيد ميلاد محمد صلاح هذا العام مع حدث مهم للغاية، حيث يقود منتخب مصر في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2026، أمام منتخب بلجيكا، في لقاء قوي يقام ضمن منافسات المجموعة السابعة، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية في تقديم أداء مشرف وبداية قوية في البطولة العالمية.

استعدادات احتفالية وتكريم خاص

في إطار الاحتفال بالنجم المصري، يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم احتفالية خاصة تليق بمكانته الكبيرة ومسيرته المميزة. وتأتي هذه الاحتفالية تقديراً لما قدمه من إنجازات جعلته واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، إضافة إلى كونه نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة.

وكشف مسؤولون داخل الاتحاد عن تجهيز هدايا رمزية تعبر عن الهوية المصرية العريقة، حيث سيتم تقديم مجسم رمزي يعكس أحد أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب هدية أخرى ذات طابع تاريخي تعكس مكانة اللاعب ودوره في رفع اسم مصر عالمياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار تكريم رموز الرياضة المصرية الذين ساهموا في تحقيق إنجازات دولية.

قيادة في يوم استثنائي

ويعد تزامن عيد ميلاد محمد صلاح مع مشاركته في مباراة رسمية مهمة أمراً استثنائياً، حيث يقود منتخب بلاده في مواجهة قوية ضمن بطولة كأس العالم. ويأمل الجهاز الفني والجماهير أن يكون هذا اليوم دافعاً إضافياً له لتقديم أداء مميز يساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار العالمي، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية في كل مكان.