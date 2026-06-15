قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين
فضل شهر المحرم وحكم صيامه كاملا.. أفضل الأعمال المستحبة في أول شهور السنة الهجرية
طمع المعاش.. ابن يخفي جثمان والدته داخل صندوق وصبة خرسانية بالإسكندرية
الأمم المتحدة تشكر مصر بعد نجاح مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران
بفيديو مؤثر.. أب يستغيث بعد اختفاء محتويات شقة ابنته
أمريكا تنفي الرواية الإيرانية: لا مليارات مجمدة دون التزامات واضحة
بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026
موعد صيام عاشوراء 1448 هـ .. فضل صيامه وحكم إفراده بالصيام دون تاسوعاء
الحرارة تقترب من 42.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الاثنين
إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال بسبب عاصفة رعدية
تركيا ترحب بالتفاهم الأمريكي الإيراني: فرصة تاريخية لإرساء سلام دائم في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يجهز احتفالية بطابع فرعوني لتكريم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

يحتفل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، حيث وُلد في الخامس عشر من يونيو عام 1992 بقرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية.

ويأتي هذا اليوم مميزاً في مسيرة اللاعب الذي أصبح أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية والعربية خلال السنوات الأخيرة، وحقق إنجازات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

ويتزامن عيد ميلاد محمد صلاح هذا العام مع حدث مهم للغاية، حيث يقود منتخب مصر في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2026، أمام منتخب بلجيكا، في لقاء قوي يقام ضمن منافسات المجموعة السابعة، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية في تقديم أداء مشرف وبداية قوية في البطولة العالمية.

استعدادات احتفالية وتكريم خاص

في إطار الاحتفال بالنجم المصري، يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم احتفالية خاصة تليق بمكانته الكبيرة ومسيرته المميزة. وتأتي هذه الاحتفالية تقديراً لما قدمه من إنجازات جعلته واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، إضافة إلى كونه نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة.

وكشف مسؤولون داخل الاتحاد عن تجهيز هدايا رمزية تعبر عن الهوية المصرية العريقة، حيث سيتم تقديم مجسم رمزي يعكس أحد أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب هدية أخرى ذات طابع تاريخي تعكس مكانة اللاعب ودوره في رفع اسم مصر عالمياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار تكريم رموز الرياضة المصرية الذين ساهموا في تحقيق إنجازات دولية.

قيادة في يوم استثنائي

ويعد تزامن عيد ميلاد محمد صلاح مع مشاركته في مباراة رسمية مهمة أمراً استثنائياً، حيث يقود منتخب بلاده في مواجهة قوية ضمن بطولة كأس العالم. ويأمل الجهاز الفني والجماهير أن يكون هذا اليوم دافعاً إضافياً له لتقديم أداء مميز يساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار العالمي، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية في كل مكان.

محمد صلاح منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 18 سجل 5350 جنيها

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. استعلم الآن ظهرت نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ترشيحاتنا

T1 by Trump Mobile

تفكيك يكشف الحقيقة.. هاتف ترامب نسخة شبه مطابقة لموبايل آسيوي شهير

شيفروليه كروز موديل 2026

سعر ومواصفات شيفروليه كروز موديل 2026 في السعودية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت.. ومايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد