حسام حسن: الجماهير ستشاهد مواهب عديدة بجانب محمد صلاح وعمر مرموش

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم دون أي هزيمة منح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق المنافسات .

وأشار حسام حسن إلى أن سعادته بخوض البطولة للمرة الثانية في مسيرته، بعدما شارك فيها لاعبًا، وها هو يعيش التجربة نفسها مدربًا للمنتخب الوطني. وأوضح أن ذكريات المشاركة في نسخة عام 1990 ما زالت حاضرة، بعدما قدم المنتخب آنذاك مستويات قوية أمام منتخبات كبيرة، معربًا عن أمله في أن يواصل الجيل الحالي المسيرة ويقدم أداءً يليق بتاريخ الكرة المصرية وطموحات الجماهير، مؤكدًا أن مصر تستحق التواجد بصورة مستمرة في كأس العالم.

وأضاف المدير الفني أن الإقامة في مدينة سبوكين كانت مناسبة للغاية، لما تتميز به من هدوء يساعد اللاعبين على التركيز والاستعداد النفسي والبدني. وأشار إلى أنه شدد خلال حديثه مع اللاعبين على أن المشاركة في كأس العالم فرصة استثنائية قد لا تتكرر كثيرًا، ولذلك يجب استغلالها بأفضل صورة من خلال الاجتهاد والالتزام والعمل الجماعي، مع السعي لتحقيق نتائج إيجابية خلال مباريات دور المجموعات من أجل التأهل إلى الدور التالي.

وتطرق حسام حسن إلى مسألة مواعيد المباريات، مؤكدًا أن الجهاز الفني عمل على تهيئة اللاعبين للتعامل مع اختلاف التوقيت وظروف البطولة، موضحًا أن جميع المنتخبات تواجه الظروف نفسها، وأن المنتخب المصري استعد بالشكل المناسب حتى لا يكون لذلك أي تأثير على الأداء داخل الملعب.

وعن منتخب بلجيكا، أكد أن قوته لا تتوقف عند لاعب واحد، رغم القيمة الكبيرة التي يمثلها روميلو لوكاكو، مشيرًا إلى امتلاك المنافس مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز. وفي المقابل، أعرب عن ثقته في عناصر المنتخب المصري، موضحًا أن الجماهير ستشاهد مواهب عديدة إلى جانب محمد صلاح وعمر مرموش، وأن مزيج اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، بعد الاستفادة من المباريات الودية القوية والبطولات القارية، سيمنح المنتخب القدرة على تقديم كرة قدم ممتعة وتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار البطولة