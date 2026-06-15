حسام حسن: صلاح قائد مؤثر.. ونثق في قدرتنا أمام بلجيكا

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن النجم محمد صلاح يمثل أحد أهم عناصر الفريق، ليس فقط لما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، ولكن أيضًا لدوره القيادي وتأثيره الإيجابي بين زملائه، مشيرًا إلى أن إمكانياته معروفة على مستوى العالم، وأنه قدم مستويات مميزة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، معربًا عن ثقته في أن يواصل تألقه خلال منافسات كأس العالم، وأن يكون أحد أبرز مفاتيح القوة للمنتخب الوطني.

وأوضح المدير الفني أنه يتطلع إلى تقديم عروض قوية ونتائج إيجابية خلال البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يسعون لإسعاد الجماهير المصرية والظهور بصورة تليق بتاريخ الكرة المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل المنتخب.

وتحدث حسام حسن عن المنتخب البلجيكي، مشددًا على احترامه الكامل لما يمتلكه من عناصر مميزة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن منتخب مصر يضم لاعبين أصحاب إمكانيات كبيرة، قادرين على مجاراة المنافس والتعامل مع نجومه، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني قام بدراسة المنافس بصورة دقيقة، ويعرف نقاط قوته وضعفه، من أجل الظهور بأفضل مستوى وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن المنتخب خاض تدريباته في نفس توقيت المباراة، استعدادًا للظروف المناخية وموعد انطلاق اللقاء، موضحًا أن اللاعبين اعتادوا على خوض المباريات خلال فترات النهار، معربًا عن أمله في ألا تؤثر درجات الحرارة على أداء الفريق.

كما أعرب عن أمنياته بأن تحقق المنتخبات العربية مشاركة مميزة في البطولة، وأن تقدم مستويات مشرفة تعكس تطور الكرة العربية.

وفي ختام حديثه، أشاد حسام حسن بالدور الكبير الذي يقوم به شقيقه إبراهيم حسن داخل المنتخب، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات إدارية وفنية كبيرة، ويساهم في فرض الانضباط داخل المعسكرات، إلى جانب شخصيته القوية، مستذكرًا المواجهة التي جمعتهما بمنتخب بلجيكا عندما كانا لاعبين، والتي انتهت بفوز منتخب مصر، معربًا عن أمله في تكرار هذا الإنجاز خلال المواجهة المرتقبة