مكتشف إمام عاشور: اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الأهلي.. وإمكاناته تفوق مستواه الحالي بمليون مرة

أكد نشأت فتحي، مكتشف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن نجم القلعة الحمراء يمتلك إمكانات فنية كبيرة للغاية، مشددًا على تمسكه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعدم تفكيره في الرحيل.

وقال نشأت فتحي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "كان هناك عدد من الأندية التي تأتي لإجراء اختبارات لدينا، وعندما كان إمام عاشور في التاسعة من عمره خضع لاختبار في أحد الأندية، لكن المدرب قال له: أنت أناني ولن تنجح في أن تصبح لاعب كرة قدم. وقتها قلت له: ستصبح نجمًا كبيرًا، وسنعمل على تطوير هذه الأمور".

وأضاف: "إمام عاشور يمتلك إمكانات تفوق مستواه الحالي بمليون مرة، وأكثر ما يميزه أنه يحب زملاءه كثيرًا، ولم يتعالَ عليهم يومًا، كما أنه يتمتع بتواضع كبير".

وتابع: "إمام عاشور يحرص دائمًا على زيارة بلدته، ويتواصل معي باستمرار، وأنا أقدم له النصائح بشكل دائم، وكنت على تواصل معه قبل سفره إلى كأس العالم".

وواصل: "أتواصل مع إمام عاشور في أي أزمة يمر بها، وأجلس معه عندما يأتي إلى البلد، فأنا من توليت تربيته كرويًا منذ أن كان في السادسة من عمره".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر أمام بلجيكا وتحقيق الفوز، وما يتردد عن تفكير إمام عاشور في الرحيل غير صحيح، فهو لم يتحدث يومًا عن رغبته في مغادرة الأهلي، ويتمسك بالاستمرار، وهذا الأمر ليس في تفكيره من الأساس".