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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب طب عين شمس الأهلية يتوجون بالمركز الأول في مسابقة أبوظبي الدولية للبحث العلمي الجامعي

طلاب جامعة عين شمس الأهلية
طلاب جامعة عين شمس الأهلية
حسام الفقي

في إنجاز أكاديمي جديد يعكس تميز منظومة التعليم والبحث العلمي بجامعة عين شمس الأهلية، حصد طلاب البرنامج الطبي بالجامعة المركز الأول في مجال علوم الصحة العامة ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مسابقة البحوث والابتكار لطلاب المرحلة الجامعية (URIC 2026)، التي استضافتها جامعة أبوظبي بمشاركة نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد صالحين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وفي إطار رؤية جامعة عين شمس الأهلية الهادفة إلى إعداد جيل من الباحثين والأطباء القادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، من خلال بيئة تعليمية حديثة ترتكز على الابتكار والبحث العلمي والتدريب العملي.

وجاء الفوز عن البحث العلمي بعنوان:

«التسويف الأكاديمي بين طلاب السنة الأولى بكلية الطب بجامعة عين شمس الأهلية: دراسة مقطعية»

والذي أعده فريق من طلاب البرنامج الطبي تحت إشراف الدكتورة مها زكريا، مدير البرنامج الطبي بجامعة عين شمس الأهلية، والدكتورة فاطمة مختار، المشرف البحثي ومنسق الأبحاث بالبرنامج.

وقد تمكن البحث من التفوق على ما يقرب من 500 مشروع بحثي تقدمت بها فرق طلابية تمثل 71 جامعة من مختلف دول العالم المشاركة في المسابقة، وهو ما يعكس جودة المخرجات التعليمية والبحثية التي تقدمها جامعة عين شمس الأهلية، وقدرتها على إعداد طلاب يمتلكون أدوات البحث العلمي والتفكير النقدي والابتكار منذ السنوات الدراسية الأولى.

وضم الفريق البحثي الطلاب:
• سارة منصور فاروق البحواشي
• أحمد منصور فاروق البحواشي
• أحمد كمال محمد محمد
• نغم سامح عبد الباقي محمد بدوي
• عبد الله هيثم عبد الحسيب ضيف

ويؤكد هذا التتويج الدولي المكانة المتنامية لجامعة عين شمس الأهلية كإحدى الجامعات الذكية الرائدة في مصر والمنطقة، ونجاحها في بناء نموذج أكاديمي حديث يجمع بين التميز التعليمي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على المنافسة والريادة في المحافل الإقليمية والدولية.

بجامعة عين شمس بجامعة عين شمس الأهلية التعليم والبحث العلمي

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