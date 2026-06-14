وفاة القمص يوحنا لوقا كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران.. والبابا تواضروس ينعاه

توفى القمص يوحنا لوقا، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد مسيرة كهنوتية امتدت لأكثر من 46 عامًا في خدمة الكنيسة، فيما تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، ولمجمع كهنة القطاع، ولأسرة الأب المتنيح وشعب الكنيسة.

وُلد الأب الجليل المتنيح في 16 أبريل 1940، وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في 21 مارس 1981، ثم نال رتبة القمصية في 11 مايو 2011، أيضًا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.

ومن المقرر أن يُحضَر الجثمان الطاهر إلى كنيسته بعد منتصف اليوم، حيث تبدأ صلاة التسبحة ونظرة الوداع، على أن يُقام القداس الإلهي غدا الاثنين بحضور الجثمان في السابعة صباحا ، فيما تُقام صلوات التجنيز في الحادية عشرة صباحًا.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب المبارك القمص يوحنا لوقا، ملتمسًا عزاءً سمائيًا لشعبه ولأسرته المباركة، وطالبًا لنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا.